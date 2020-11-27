شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس السيسى: بحب أم كلثوم وفايزة أحمد لها غلاوة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأعمال الكوميدية متميزة فى الفن المصرى، مشيرة إلى أن المواطن المصرى لديه أعباء ودائماً مسئول ولذلك تخفف الكوميديا عليه، وتابعت: "تقريبًا نكاد نحفظها".

وعن الغناء، أضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، أنها تفضل سماع السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة، وتابعت:" وفايزة أحمد لها غلاوة خاصة.. وأغانى أم كلثوم جميعها عظيمة، ودائماً ما كانت الأسرة الكبيرة تلتف حول أغانيها".

وعن المقرئ الذى تفضل السماع له، قالت إن مصر بها كثيرين مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والحصرى والطبلاوى والمنشاوى، وتابعت: "جميعهم أفاضل وأصواتهم جميلة جداً والعالم العربى كله بيسمعهم..أحب الحصرى فى الآذان".

وتابعت حرم الرئيس السيسى: "قناة مصر قرآن كريم بها جميع الأصوات الجميلة التى يحبها الجميع، وتعد فكرة جميلة جداً".











