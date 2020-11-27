شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس السيسي: سعيدة بمعرض تراثنا لأنه أتاح فرصة للسيدات للعمل من منازلهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنها كانت سعيدة بمعرض تراثنا، وقامت بشراء العديد من المنتجات من المعرض، موضحة أنه "كان لديهم تحفظ فى الانتقال من مكان لآخر، وكل تلك الصعوبات تلاشت لأنه أصبح بإمكان السيدات العمل من منازلهن، وذلك أعطاهن دفعة كبيرة للغاية، وكل الناس يجب عليهم تشجيع تلك المنتجات، ومن شدة الإقبال يتم تنظيم المعرض كل فترة".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "بحب المفارش والمقتنيات اللى بنحب نقتنيها فى رمضان، والواحد يجيب حاجات تناسب المناسبة السعيدة دى، الرسومات والأطباق المميزة والحاجات اللى بنحب أنها تكون معانا فى شهر رمضان".

وتابعت حرم الرئيس: "في طفرة بالنسبة للشباب، الشباب بتوعنا دلوقتى بيعملوا كل حاجة، إكسسوارات وشنط رسومات على الملابس، وأنا على فكرة حابة إن أنا أشجعهم، علشان هما يبقى عندهم حماس يبتكروا أكتر، ويمكن ده بيبقى باين أوى فى مؤتمر الشباب العالمى ومؤتمر الشباب الدورى، ودايما بيبقى ده خطى إن أنا بلتقى بيهم وبشوف إيه آخر تطورتهم، ودايما الشباب بيبقى محتاج حاجة حديثة".