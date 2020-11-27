شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تكشف مغامراتها فى المطبخ وتفاصيل أول سفرة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت السيدة انتصار السيسى خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس بداية حياتها الزوجية ومغامرات المطبخ وتفاصيل وذكرياتها وأكثر الأطعمة التى يحبها الرئيس السيسي، قائلة: "اتجوزنا بعد ما خلصنا الكلية، وما كانش عنده وقت لشهر العسل، وهو بيحب شغله جدا، بعد ما اتعلمت كانت أحلى حاجة أن اللى يجيلنا يباركلنا كان لازم نعزمه على الغدا أو العشا، وأنا بحب الطواجن اللى في الفرن والرز المعمر وكل الأكلات اللى بيحبها المصريين".

وأضافت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن وصية والدة السيد الرئيس لها، قائلة: "لم تنصحنى لوحدى بل نصحت كافة فتيات وصبيان العائلة كوننا نعيش فى بيت واحد.. وكنا فى بيت والده بمدينة نصر، وكل البنات والصبيان جميعاً فى بيت واحد.. وأنا دائماً أحب أقول إن والدته كانت أم مش علشان هى تعتبر خالتى لا لأنها كانت معانا كلنا كدة".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، أن والدة الرئيس السيسى جمعت أبناء العائلة وأوصتهم قائلة: "اللى ينجح البيت إن كل وحدة فيكم يكون ليها خصوصية، وتبقى عارفة إيه الكلام اللى يقال والذى لا يقال.. وكل وحدة فيكم عندها حرية شخصية تعتبر أنها فى بيت لوحدها.. وكلكم أبنائى وحبايبى البنات زى الصبيان".