شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: الرئيس كان يجمع العائلة للتمشية بعد الفجر وعلمهم حب الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنها كانت تتعامل مع أفراد الأسرة على قدر الحدث وبتعاون تام مع الرئيس، وتابعت:"هو قال لى أحب أننا نكون على خط واحد.. ومينفعش أن فيه حاجة تحصل فى الأسرة ميكنش عارف بيها علشان يوجه ليهم النصيحة.. ولذلك كنا على قدر الحدث".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، أن صبيان العائلة كان يقدرون الرئيس، وتابعت:"كانوا بيعملو ليه ألف حساب.. وهو كان شديد على الصبيان..هو عقابه كان مجرد رتم الكلام ..هما بيعملوا ألف حساب لأنه مش موجود معانا كل الوقت فهما كانوا بيخافو ليزعل".

وتابعت حرم الرئيس:" كان يجمع كافة أفراد العائلة ويتمشوا بعد صلاة الفجر أمام مكتبة الطفل في مدينة نصر لدرجة أن الناس اللى كانت تتمششى معانا كانوا فاكرين أن كل دول أبنائه من كتر اللى ماشى معاه.. وبيعلمهم إزاى يحبوا الرياضة.. والبداية بتعت اليوم كان فيها نشاط".