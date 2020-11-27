شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يوجه رسالة شكر للأطباء والممرضين فى الخطوط الأمامية خلال أزمة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، عن شكره الشديد للأطباء والممرضين في الخطوط الأمامية خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يرى أفضل ما في الولايات المتحدة في شجاعة الأطباء والممرضين وفرق الإطفاء.

وغرد جو بايدن عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم :"تشرفت أنا وجيل اليوم بالتحدث إلى بعض الأبطال في الخطوط الأمامية لهذه الأزمة. نحن ممتنون اليوم وكل يوم للممرضات ورجال الإطفاء الذين يضحون بالكثير للحفاظ على مجتمعاتنا آمنة. إننا نرى أفضل ما في أمريكا في شجاعتك ونكرانك للذات".



جو بايدن عبر تويتر

يأتي ذلك في الوقت الذي سجلت فيه الولايات المتحدة حصيلة يومية من الوفيات هي الأعلى في البلاد منذ أكثر من 6 أشهر، حيث سجلت الأربعاء أكثر من 2400 وفاة خلال 24 ساعة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وحوالى 200 ألف إصابة جديدة.

وفي وقت سابق، أفادت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن أمريكا سجلت الأربعاء وفاة أكثر من 2400 شخص جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجدّ خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد منذ أكثر من ستة أشهر.

وأظهرت بيانات الجامعة التي تُعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 أنه بين الساعة 20,30 من مساء الثلاثاء والساعة 20,30 من مساء الأربعاء (00,30 ت ج الخميس) سجلت الولايات المتحدة 2439 حالة وفاة وحوالى 200 ألف إصابة جديدة بالفيروس.