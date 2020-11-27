شكرا لقرائتكم خبر عن نص الحوار الكامل مع السيدة انتصار السيسى مع الإعلامية إسعاد يونس .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” فيديو اللقاء الكامل للسيدة انتصار السيسي ، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC" ، وهو اللقاء الذى تحدثت فيه السيدة انتصار السيسى، عن العديد من الموضوعات والجوانب الخاصة ، وفى مقدمتها صلة القرابة التى تجمع بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسى ، قبل الإرتباط ، مؤكدة إن الرئيس لم يتغير مطلقاً منذ أن كان ضابط صغير وحتى الآن".

وأكدت السيدة انتصار السيسى،أن أسرة الرئيس كانت تقيم حى الجمالية، ونحن كنا نعيش فى شارع الجيش.. وكلنا من الأحياء الشعبية حيث الأصول والمحبة والجيرة ، وعن دبلة الخطوبة، قالت حرم الرئيس السيسي، :"لازلت ارتدى نفس الدبلة.. والرئيس يرتدى خاتما بدلًا من الدبلة حصل عليه من والده فقد كان لديه محلات في الخان وكان هناك محلات فضة كثيرة .. واختار له خاتم جميل"..

وعن الغناء، أضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، أنها تفضل سماع السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة، وتابعت:" وفايزة أحمد لها غلاوة خاصة.. وأغانى أم كلثوم جميعها عظيمة، ودائماً ما كانت الأسرة الكبيرة تلتف حول أغانيها".

وعن المقرئ الذى تفضل السماع له، قالت السيدة انتصار السيسى ، إن مصر بها كثيرين مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والحصرى والطبلاوى والمنشاوى، وتابعت: "جميعهم أفاضل وأصواتهم جميلة جداً والعالم العربى كله بيسمعهم..أحب الحصرى فى الآذان".

كما أشادت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، باللاعب المصرى محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى ، مشيرة الى أن محمد صلاح قصة كفاح كبيرة، وما وصل له لم يأت في يوم وليلة ، قائلة، "أكيد محمد صلاح مر بأيام وخطوات صعبة، وهو نموذج يحتذى به ، مؤكدة أن محمد صلاح فخر للجميع، وعلى الجميع التعلم منه .