شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: الرئيس لم يتغير منذ إن كان ضابطاً وحتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الرئيس لم يتغير مطلقاً منذ إن عرفته حتى الآن، وتابعت:"بحمد ربنا على هدية سيادة الرئيس.. وعمره متغير من وقت ما كان ضابط صغير حتى الآن".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، أن تاريخ 19 نوفمبر له مكانة كبيرة لديها.

وأكدت السيدة انتصار السيسى،أن أسرة الرئيس كانت تقيم في الجمالية، ونحن كنا في شارع الجيش.. وكنا من الأحياء الشعبية حيث الأصول والمحبة والجيرة.. والجيران كان لها وضع خاص بالنسبة لكل الدنيا، ولو فيه مناسبة سعيدة كلهم يتكاتفون ويقفون مع بعضهم وكذلك في المناسبات غير السعيدة ويعملون ألف حساب.. وهذه الأمور ضمن الأشياء التي أثرت على الرئيس في الحكم على المرأة المصرية بطريقة مختلفة، حيث يرى أن الست المصرية بتتعب وتشقى، وأمنية حياتها تشوف ولادها سعداء.. ولا تفكر في نفسها بل في إن الأسرة تكون سعيدة".

وعن دبلة الخطوبة، قالت حرم الرئيس السيسي، :"لازلت ارتدى نفس الدبلة.. والرئيس يرتدى خاتما بدلًا من الدبلة حصل عليه من والده فقد كان لديه محلات في الخان وكان هناك محلات فضة كثيرة .. واختار له خاتم جميل".