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شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تكشف عن جوانب مهمة من حياة أسرة الرئيس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس السيسى، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC" ، عن جوانب هامة من حياة الأسرة، نرصدها كالتالى:..
1 – تكشف عن أول لقاء بينهما "حسيت أن الإنسان ده مسئول"
2 – مكنتش بعرف أعمل الأكل في بداية الجواز وهو اللى علمنى
3 – تكشف عن وصية والدتها عند زواجها "خليكي على طبيعتك"
4 – الرئيس بيحب كل أنواع الخضار والسلطة لازم تكون معمولة كويس جدا
5 – الرئيس بيحب المتابعة ولما بيكون موجود في مكان يحب جدا يكون عارف كل تفاصيله
6 – هو إنسان حنين على أسرته كلها
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