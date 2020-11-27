شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى تكشف عن جوانب مهمة من حياة أسرة الرئيس.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس السيسى، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC" ، عن جوانب هامة من حياة الأسرة، نرصدها كالتالى:..

1 – تكشف عن أول لقاء بينهما "حسيت أن الإنسان ده مسئول"

2 – مكنتش بعرف أعمل الأكل في بداية الجواز وهو اللى علمنى

3 – تكشف عن وصية والدتها عند زواجها "خليكي على طبيعتك"

4 – الرئيس بيحب كل أنواع الخضار والسلطة لازم تكون معمولة كويس جدا

5 – الرئيس بيحب المتابعة ولما بيكون موجود في مكان يحب جدا يكون عارف كل تفاصيله

6 – هو إنسان حنين على أسرته كلها