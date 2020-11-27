شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس السيسى: حب الجار واحترام الآخر قيم مصرية تربينا عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن حب الجار واحترام الآخر، قيم مصرية تربينا عليها في أحيائنا المصرية الأصيلة.

وأضاف حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "أنها تواظب على رياضة المشي يوميا لمدة نصف ساعة بعد صلاة الفجر".

وردت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تساؤل الإعلامية إسعاد يونس "امتى بتبكى؟"، قائلة: "ببكى لما يحصل حاجة جامدة فى البلد وشهداء وكده، دى بتخلى الواحد فعلا يبكى أوى، لأنى أم، وعارفة يعنى إيه أم تفقد ابنها بصراحة بتبقى حاجة كبيرة جدا، وخصوصا فى مناسبات أعياد الشرطة والقوات المسلحة، الواحد بيسمع قصص، والسيدات دول أبطال".

من ناحية أخرى، أشارت السيدة انتصار السيسي، إلى أنها اشترت أشياء كثيرة من معرض تراثنا، مضيفة: "لأنى كنت سعيدة بهم جدا، وكان عندهم تحفظ شوية إنهم يتنقلوا من مكان لمكان بسبب الصعوبات اللى بتقابلهم، وكل الصعوبات دى خلاص مبقتش موجودة، ممكن يشتغلوا من خلال بيتهم وحد يتواصل معهم، ويعرضوا الحاجة، ودى بتديهم دفعة كبيرة جدا جدا إننا بنروح المعرض، ونشوف قد إيه بيعجبنا منتجاتهم، وتلاقى كل الناس بتشجع المنتجات دى".











