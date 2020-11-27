شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى : فخورة بمكاسب المرأة المصرية.. وتشجيعى دائم للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعجابها بمعرض " تراثنا " مؤكدة أن هناك طفرة بالنسبة للشباب من حيث المشروعات المتعلقة بالاكسسوارات والشنط والرسومات على الملابس، وأحب تشجيعهم للابتكار بشكل أكبر، واتعمد التعامل معهم وهذا ما يظهر في المؤتمرات الشباب العالمية والدولية، حيث التقى بهم وأرى آخر تطوراتهم.

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"، :"بحب المفارش والمقتنيات الرمضانية لها طقوسها الخاصة، بحب الأشياء التي تناسب هذه المناسبة السعيدة، من حيث الرسومات والأطباق المميزة التي تستمر معنا طوال الشهر" .

كما علقت على اهتمام الرئيس بالمرأة المصرية، بشكل مختلف جدًا من حيث التمكين وإتاحة عدد كبير من مقاعد المرأة في النواب، قائلة : إن سيدات مصر حوالى 48 مليون و 500 ألف سيدة ، بنسبة 48.5%، يمثلن الأم والأخت والأبنة والجدة، وأنا كسيدة مصرية فخورة جدًا بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية بنسبة 24% من وزارات الحكومة، وفخورة بحصولهن على 90 مقعد في مجلس النواب، سعيدة بذلك وبحجم التغيير.











