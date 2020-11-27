شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس السيسى: محمد صلاح نموذج وفخر لكل المصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت السيدة انتصار السيسى، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالدولى المصرى النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى وليفربول الإنجليزى.

وقالت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": محمد صلاح قصة كفاح كبيرة، وما وصل له لم يأت في يوم وليلة.

وتابعت ، حرم الرئيس السيسى، قائلة، "أكيد محمد صلاح مر بأيام وخطوات صعبة، وموضحة، أن صلاح نموذج يحتذى به.

واستطردت: محمد صلاح فخر للجميع، وعلى الجميع التعلم منه، وعليهم أن يروا إلى كيف وصل لذلك وأن النجاح ليس سريعاً، وأن يتعلموا منه الكثير".











