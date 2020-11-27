شكرا لقرائتكم خبر عن حرم الرئيس السيسي: "ببكى لما يحصل حاجة فى البلد.. وأمهات الشهداء أبطال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تساؤل الإعلامية إسعاد يونس "امتى بتبكى؟"، قائلة: "ببكى لما يحصل حاجة جامدة فى البلد وشهداء وكده، دى بتخلى الواحد فعلا يبكى أوى، لأنى أم، وعارفة يعنى إيه أم تفقد ابنها بصراحة بتبقى حاجة كبيرة جدا، وخصوصا فى مناسبات أعياد الشرطة والقوات المسلحة، الواحد بيسمع قصص، والسيدات دول أبطال".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "السيدات دول أبطال عشان قدموا أبطال".

من ناحية أخرى، أشارت السيدة انتصار السيسي، إلى أنها اشترت أشياء كثيرة من معرض تراثنا، مضيفة: "لأنى كنت سعيدة بهم جدا، وكان عندهم تحفظ شوية إنهم يتنقلوا من مكان لمكان بسبب الصعوبات اللى بتقابلهم، وكل الصعوبات دى خلاص مبقتش موجودة، ممكن يشتغلوا من خلال بيتهم وحد يتواصل معهم، ويعرضوا الحاجة، ودى بتديهم دفعة كبيرة جدا جدا إننا بنروح المعرض، ونشوف قد إيه بيعجبنا منتجاتهم، وتلاقى كل الناس بتشجع المنتجات دى".











