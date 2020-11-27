شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسى: الطبلاوى والمنشاوى من أفضل المقرئين والحصرى فى الأذان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن المقرئ الذى تفضل السماع له، "إن مصر بها كثيرين، مثل الشيخ مصطفى إسماعيل والحصرى والطبلاوى والمنشاوى، وتابعت: "جميعهم أفاضل وأصواتهم جميلة جداً والعالم العربى كله بيسمعهم.. وأحب الحصرى فى الآذان"".

وتابعت حرم الرئيس السيسى خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC"،: "قناة مصر "القرآن كريم" بها جميع الأصوات الجميلة التى يحبها الجميع، وتعد فكرة جميلة جداً".

كما كشفت السيدة انتصار السيسى حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى عن صورة الشيخ الذى كان يحفظ العائلة القرآن الكريم.

وكانت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، قالت إن شخصية الرئيس السيسى لم تتغير إطلاقا، مضيفة:"من أول الجواز، ومكنتش بعرف أعمل أكل وهو اللى علمنى.. ووقف معايا وساعدنى بمنتهى طولة البال والحنية.. وهو إنسان حنين على أسرته كلها".

وأضافت حرم الرئيس السيسى: الرئيس كان حنين على الأسرة الكبيرة والدته وأخواته وهذه أكثر صفة تصفه الناس بها.. حنيته على أهله".

وكشفت السيدة انتصار عن نصيحة والدتها عند زواجها، قائلة: "والدتى قالت لى أنا مش عاوزة أقولك على حاجة عشان عارفة أنت متربية صح وطبيعتك هتتآلف مع أى طبيعة فى الدنيا، وأنت داخلة على أسرة أصلا أسرتنا كلنا، ومش هتبقى محتاجة أنصحك فى حاجة، لأن طبيعتهم زينا ومش هتلاقى غربة فى أى تصرف".











