شكرا لقرائتكم خبر عن السيدة انتصار السيسي: عشت أحداث مسلسل الاختيار.. وليالى الحلمية سابت أثر طيب فى حياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السيدة انتصار السيسي، حرم الرئيس عبد الفتاح السيسى: "إحنا عندنا حاجات كتير أوى جميلة.. وعندنا مسلسلات درامية جميلة.. وأفلام جميلة.. وبرامج حلوة.. وأحنا تقريبا بنتفرج على حاجات كتير جدا فى التليفزيون".

وأضافت حرم الرئيس السيسي، خلال حوارها مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، عبر فضائية "DMC": "لما بنكون كلنا مع بعض بنتفرج على الحاجات اللى بتبقى موجودة قبل الغدا أو بعده، أو قبل العشا، لما يكون فيه فيلم حلو ممكن نتجمع ونتفرج كلنا عليه".

وتابعت السيدة انتصار السيسي: "ساعات بتتفرجى على حاجة بتديكى طاقة إيجابية، كل المسلسلات اللى عدت أيام زمان، وليالى الحلمية سابت أثر طيب فى حياتنا، والغريبة إنك تلاقى كل المصريين كأسر كلهم بيتفرجوا، وعندهم نفس الرتم.. وقت تتجمع فيه الأسرة عشان تتفرج، زى ما حصل فى رمضان اللى فات، في مسلسل الاختيار، وكان حاجة كويسة جدا وخلى الناس كلها تتجمع في وقت وتتابع وتعرف إن الدنيا كانت ماشية إزاى، رغم إن ممكن يكون أحداث المسلسل دى عشتها كلها بكل تطوراتها، لكن مجرد إن الواحد يشوفها قدامه له طعم تانى".











