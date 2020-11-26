شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القناة يقرر تشغيل قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي 24 ساعة يوميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، تشغيل قسم الطوارئ بالمستشفى الجامعي طوال أيام الأسبوع على مدار ٢٤ ساعة، مضيفا أن الجامعة ملتزمة باستقبال كافة حالات الطوارئ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، وذلك في كل التخصصات.

وأضاف رئيس الجامعة أن قسم الطوارئ يساعد في سرعة إنقاذ الحالات الحرجة بصفة خاصة والتعامل مع الحالات الحرجة وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة وتقديم خدمة طبية متميزة.

وأوضح أن قسم الطوارئ شهد توسعات والتجهيزات حتى تكون مؤهلة لإستقبال أكبر عدد من الحالات خاصة في الظروف الطارئة، وأن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية لمنطقة القناة وسيناء للمواطنيين على مدار الأسبوع بجانب القوافل الطبية التي تجوب القرى والمناطق المحرومة.