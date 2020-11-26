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شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثاني يكرم «هيكل» في حفل إطلاق أول فيلم وثائقي عن المكتبة البابوية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قام قداسه البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازه المرقسية، بتكريم أسامة هيكل، وزير الدوله للإعلام، على هامش احتفال المركز الثقافى القبطي الأرثوذكسي بإطلاق فيلم وثائقى عن المكتبة البابوية المركزية التي تم افتتاحها العام الماضى، والتى تحظ بالإشراف المباشر من قداسة البابا.
شارك في الاحتفال الدكتوره إيناس عبدالدايم، وزيره الثقافة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد العناني، وزير الثقافة والآثار، وعدد كبير من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
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