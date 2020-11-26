شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة السيسي: رغم مشاغل الرئيس وهمومه إلا أنه بمجرد أن يلتف الأحفاد حوله تغمره السعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفاصيل حياتها كجدة مع أحفادها وذلك في أول لقاء لها مع إسعاد يونس على شاشة DMC.

وقالت إن أول حفيدة لهما هي ملك لافتة إلى أنها كانت سعيدة جداً بها، وتابعت: «أن إحساس الحفيد إحساس قوي خاصة أنها كانت تشبه إبنتي أية عند ولادتها.

ولفتت إلى أن الأحفاد بالنسبة لها وللرئيس السيسي أحسن حاجة في الدنيا قائلة: رغم مشاغل الرئيس السيسي وهمومه إلا أنه بمجرد أن يلتفوا حوله تغمره السعادة.

وأردفت: «الرئيس السيسي بيكون عنده أعباء كتير، لكن مجرد ما يدخل البيت، بيبقى سعيد جدًا، وهو بيحب البنات».