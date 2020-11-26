شكرا لقرائتكم خبر عن قرينة الرئيس: «السيسي كان حريصًا على تحفيظ القرآن لأبنائنا» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قالت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، إن الرئيس كان حريصا على تحفيظ القرآن لأبنائه، مضيفة: «كان حابب يجيب شيخ لتحفيظ أبنائنا القرآن».
وقالت انتصار السيسي في حوار مع إسعاد يونس في لقاء خاص على قناة دي إم سي: «الرئيس عبدالفتاح السيسي كان بيدلع بنات البيت كله، وكان يقول البنت لازم تاخد حنية لأنها ستفتح بيت وتعطي الحنية لكل المتواجدين في المنزل».
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