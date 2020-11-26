شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي: «نواظب على رياضة المشي يوميًّا لمدة نصف ساعة بعد صلاة الفجر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية، إنهما يواظبان على رياضة المشي يوميا لمدة نصف ساعة بعد صلاة الفجر.

وقالت في لقائها مع إسعاد يونس، على شاشة DMC، الرئيس في الأغلب لا ينام بعد الفجر ويحب دائماً ممارسة رياضة المشي وخاصة في فصل الشتاء عن الصيف، هذا الشهر من الفصول الهادئة.