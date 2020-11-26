شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة المصرية لدى نيوزيلندا تلتقي بعمدة ولينجتون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت دينا الصيحي، سفيرة مصر لدى نيوزيلندا أندي فوستر، عمدة ولينجتون، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين السفارة وبلدية ولينجتون، حيث أعرب المسؤول النيوزيلندي عن تقديره الشديد للحضارة والثقافة المصرية العريقة، وتم الإتفاق على بحث إمكانية إقامة معرض مصغر للحضارة الفرعونية في أكبر المتاحف بالعاصمة لتعريف النيوزيلنديين بالحضارة المصرية.

وفي نفس السياق، رحب أندي فوستر بمشاركة السفارة في مهرجان الأضواء ومنتدى ولينجتون للأديان، وأى فعاليات ثقافية تزيد من التعريف بمصر وأبناء الجالية من المصريين في نيوزيلندا.