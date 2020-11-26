شكرا لقرائتكم خبر عن حسام عبدالغفار: «التعليم الهجين» يعد الوسيلة الأمثل خلال أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور حسام عبدالعفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، الوسيلة المثلى للتعليم خلال انتشار أزمة كورونا، وفقًا لنصيحة منظمة الصحة العالمية.

وقال «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد العوضي، ببرنامج «صوت الشعب»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخمس، إن التعليم الهجين يربط ما بين التعليم عن بعد والتعليم المباشر في الجماعات، وهو الوسيلة المثلى لتحصيل العلم بدون الإصابة بالكورونا وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن التجربة أثبتت بأن التعليم الهجين من خلال استخدام التكنلوجيا الحديثة، يعد وسيلة مناسبة لتلقي التعلم بعد انتهاء أزمة كوررنا.