شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: السيسي مهتم بوضع اسس استمرار قيادة مصر للمنطقة العربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الخبير الاقتصادي إبراهيم الشواربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اليوم لقاء هام مع وزير الخارجية الكويتي، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي مهتم بوضع أسس استمرار مصر كأم للمنطقة العربية، حيث يرى الرئيس أن أمن الخليج من أمن مصر.

وأشار «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار» مساء الخميس،إلى أنه كان اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الكويتي كان موسعا، لافتا إلى أن مصر والكويتي يسيران في تنفيذ خطة للتنمية المستدامة، حيث تنفذ مصر للتنمية المستدامة وانتهت من جزء منها خلال 2020.

وأضاف أن مصر ستظل مركز وصمام الأمان للمنطقة، حيث كان هناك نقاش يدور اليوم حول سوريا والعراق ودور مصر، وارتباط الأمن المصري بدول الخليج، منوها بأن التاريخ يذكر دور مصر في الحفاظ على أمن المنطقة.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي أكد خلال الاجتماع على العلاقات الطبية مع الكويت، واهتمامنا بالمواطن الكويتي، مضيفا: «دايما مصر في مركز القيادة».