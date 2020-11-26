مياه مطروح: تركيب محابس موفّرة لترشيد استهلاك المياه بالمساجد والكنائس

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح تعليمات إلى الادارة العامة للعلاقات العامة والتوعية ( إدارة التوعية ) بالتنسيق مع ديوان عام المحافظة ومديرية الاوقاف بمطروح لتركيب القطع الموفرة لاستهلاك المياه بجميع المساجد الاهلية والكنائس بمحافظة مطروح. وفي هذا الصدد انطلقت إدارة التوعية أمس الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2020 اعمال تركيب القطع الموفرة لترشيد استهلاك المياه بالمساجد الاهلية والكنائس ومازال العمل مستمر حيث تحتوي محافظة مطروح على (696 ) مسجدا (7 ) كنائس. جدير بالذكر أن القطع الموفرة للمياه لها العديد من الانواع والاشكال التي تناسب كافة انواع صنابير المياه حيث توفر القطع من ٣٥٪ إلى ٥٥ ٪ من استهلاك المياه، وذلك بناء على تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة ترشيد استهلاك المياه وتطبيق تكنولوجيا التوفير الحديثة، وبناء على بروتوكول التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ( الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ) بتركيب القطع الموفرة لمياه الشرب بدور العبادة ( المساجد الاهلية والكنائس ) بجميع المحافظات. الوضع في مصر

اصابات 114,107

تعافي 102,201

وفيات 6,585

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