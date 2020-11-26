شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة قناة السويس يحذر من تجاهل الإجراءات الاحترازية في القوافل الطبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حذر الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، من تجاهل الاجراءات الاحترازية في جميع القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة في كل القرى والتوابع والمناطق المحرومة والنائية.
وقال زكي، في بيان، الخميس، إن الهدف من تلك الإجراءات حماية المواطنيين البسطاء وخاصة من يعانون الأمية والذين يقبلون على القوافل الطبية للجامعة فور الإعلان عنها.
وكلّف رئيس الجامعة مسئولي القوافل الطبية بتزويد جميع المواطنيين المترددين على القوافل الطبية بكمامات قبل توقيع الكشف أو الحصول على الأدوية وتخصيص مسؤول تابع للجامعة على ابواب المراكز الطبية التي تشهد تلك القوافل سواء التي تنظمها الجامعة أو تنظمها بالتعاون مع وزارة الشباب كما حدث في قوافل طبية بقرى المحسمة والسرايا وغيرها.
وشدد رئيس الجامعة على استمرار القوافل الطبية على مدار العام في اطار الدور المجتمعي للجامعة وتوفير الخدمات الطبية بالتنسيق مع أساتذة وأطباء.
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