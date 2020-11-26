بالفيديو.. جهود مباحث التموين في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: جهود متواصلة لضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدي لجرائم الغش التجاري بشتى أشكالها. قطاع الإعلام والعلاقات العامة بوزارة الداخلية أعد فيديو يلخص جهود الإدارة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية. الحملات جاءت بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام تحت إشراف مساعد وزير الداخلية اللواء علاء سليم.

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