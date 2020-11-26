صفقة المليون.. مباحث التموين تكشف حيلة مالك محطة تعبئة بوتاجاز بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملاتها التموينية المكبرة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، لضبط جرائم الغش التجارى.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسئول عن محطة تعبئة بوتاجاز بمحافظة الجيزة؛ بتهمة تجميع 222 طن "غاز صب" من خلال تعبئة أسطوانات البوتاجاز ناقصة الوزن لبيعها بالسوق السوداء.

وقدرت قيمتها بمليون و154 ألفا و400 جنيه مستخدما 40 طن "غاز صب" تصرف فيها المتهم، واستولى على قيمتها عن طريق عدم إثباتها بالدفاتر الخاصة بذلك بقيمة 208 آلاف جنيه.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.