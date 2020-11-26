قرينة الرئيس: زوجي هو الناصح لي دومًا في حياتي وهذه هوايتي المُفضلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي، إن زوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي هو صاحب النصيحة دائمًا في حياتها، مضيفة:" دائما برمي حمولي عليه"؟.

وأضافت خلال لقاء خاص على فضائية "دي إم سي"، مساء الخميس: "برمي حمولي على زوجي، هو دايمًا صاحب النصيحة والكلام اللي يخليكي من جوه تهدي، لأنه دايما بيفكرك بنعم ربنا عليكي، ده بيخفف كتير جدًا من الأعباء".

وخلال حديثها عن هوايتها؛ قالت قرينة الرئيس: "خطي كويس، وبحب الخطوط العربية، من وانا صغيرة كنت ببقى حابة حصة الخط جدًا، بحب رسومات الخط والكتابة".

وتابعت: "بحب أطبق مقولة (الكلمة الطيبة صدقة)، الواحد ممكن يقول كلمة يجبر بيها الخواطر، أو كلمة تانية يكسر بيها الخواطر، وأنا مبحبش أكسر خاطر حد".