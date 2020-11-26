قرينة الرئيس: لهذه الأسباب يشجع الرئيس المرأة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:

قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تعداد المرأة في مصر حوالي 48.5 مليون، الأم والأخت والإبنة والجدة، متابعة" فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية بنسبة 24% من الوزارات، وحصولها على 90 مقعدا في البرلمان، الواحد سعيد إن فيه حاجات كتير فيها تغيير".

وتابعت خلال لقاء خاص على قناة دي إم سي، مساء الخميس، :"الرئيس بطبيعته بيقدر السيدة المصرية، لأنه شايف أد إيه هي بتتعب وليها عطاء، بنقول إن هوا دايما متحيز ليها، لأنه يقيس تعبها ومجهودها بتجرد، وبيقدر فيها ده".

وأوضحت:" والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شجعتني ودعمتني في البداية وعلمتني أن سبب نجاح أي بيت هو المحافظة على الخصوصية".

وأضافت:" حب الجار واحترام الآخر قيم مصرية تربينا عليها في أحيائنا المصرية الأصيلة، مضيفة:" نعتز بنشأتنا في أحياء مصر الشعبية ذات الأصالة".