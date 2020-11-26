محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار ومحمود مصطفى:
قالت السيدة انتصار السيسي قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن تعداد المرأة في مصر حوالي 48.5 مليون، الأم والأخت والإبنة والجدة، متابعة" فخورة بحصول المرأة على 8 حقائب وزارية بنسبة 24% من الوزارات، وحصولها على 90 مقعدا في البرلمان، الواحد سعيد إن فيه حاجات كتير فيها تغيير".
وتابعت خلال لقاء خاص على قناة دي إم سي، مساء الخميس، :"الرئيس بطبيعته بيقدر السيدة المصرية، لأنه شايف أد إيه هي بتتعب وليها عطاء، بنقول إن هوا دايما متحيز ليها، لأنه يقيس تعبها ومجهودها بتجرد، وبيقدر فيها ده".
وأوضحت:" والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شجعتني ودعمتني في البداية وعلمتني أن سبب نجاح أي بيت هو المحافظة على الخصوصية".
وأضافت:" حب الجار واحترام الآخر قيم مصرية تربينا عليها في أحيائنا المصرية الأصيلة، مضيفة:" نعتز بنشأتنا في أحياء مصر الشعبية ذات الأصالة".
كانت هذه تفاصيل خبر قرينة الرئيس: لهذه الأسباب يشجع الرئيس المرأة المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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