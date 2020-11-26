شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تكشف أسرار علاقتها بوالدة الرئيس: «كانت خالتي» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، عن أسرار علاقتها بالسيدة والدة الرئيس، مؤكدة أنها كانت «خالتها» في الحقيقة، وسيدة عطوف تحنو على جميع أفراد عائلتها وأسرتها الصغيرة.
وقالت السيدة انتصار السيسي خلال لقائها على شاشة «دي إم سي»، مع الإعلامية إسعاد يونس، إن الرئيس السيسي منذ ارتباطها به شخصية مهذبة، وحانية على الجميع، لافتة إلى أن علاقتها به أسرية منذ ما قبل الارتباط بوصفه ابن خالتها، إلى أن ارتبطا رسميًا، أثناء دراسته في الكلية الحربية.
وذكرت أنها في بداية زواجها تولى الرئيس السيسي تعليمها بعض أسرار الطبخ، حيث لم تكن على دراية كاملة بها.
وقالت إن أسرة زوجها كانت تقيم في منطقة الجمالية بالقاهرة، وهي الأخرى نشأت في منطقة شعبية.
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