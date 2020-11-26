شكرا لقرائتكم خبر عن خبير علاقات دولية: قمة العشرين دعت إلى توحيد الجهود للقضاء على كورونا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالله دنش، الخبير في العلاقات الدولية، إن المملكة العربية السعودية قامت بقيادة اجتماعات مجموعة العشرين في دورتها الـ 15 بشكل ناجح، وتعهد المشاركين على توحيد الجهود للقضاء على فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «سكايب» مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «آخر الأسبوع»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السعودية أكدت على أهمية التعاون في مجال مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتابع أن المملكة العربية السعودية قدمت رسالة في القمة من أجل بناء عالم أكبر وأكثر استدامة، وإدارة الأزمة الخاصة بفيروس كورونا بشكل احترافي، وقامت بتقديم 11 تريليون دولار لدعم الشركات والأفراد من الجائحة، و21 مليار دولار لتطوير النظام الصحي العالمي، و14 مليار دولار لتخفيف أعباء الديون على البلدان الأكثر عرضه للجائحة.

وأضاف عبدالله دنش أن السعودية تواصل دعمها للجهود العالمية لمكافحة جائحة فيروس كورونا وتوفير العلاجات، موضحا أن تكاتف الجهود لأعضاء مجموعة العشرين ليحصل الجميع على علاج ولقاح فيروس كورونا، وأكدت السعودية أن توفر لقاح كورونا بشكل مجاني لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.