شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: خفض الوزن يصلح للأطفال بداية من عمر 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور وليد عبدالفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن خفض الوزن أمر يصلح لكل الفئات العمرية، فمن الممكن خفض وزن الأطفال ابتداءً من سن 5 سنوات، معقبًا: «طالما هناك نظام فلا يوجد خوف من شيء».
وتابع «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الإعلاميتين ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج «إحنا الستات»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الخميس، أن خفض الوزن يزيد من الثقة بالنفس بصورة كبيرة للغاية، مضيفًا أن الحديث على أن هناك بعضو المشروبات الدافئة تخفض الوزن أمر عير صحيح.
وأضاف: «لا يمكن اختزال علم السمنة في علبة زبادي بليمون أو شرب ليمون دافئ، يا جماعة مفيش الكلام ده، ممكن أقول الكلام ده لو عايز أضحك على الناس».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
114,107
-
تعافي
102,201
-
وفيات
6,585
كانت هذه تفاصيل خبر استشاري: خفض الوزن يصلح للأطفال بداية من عمر 5 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.