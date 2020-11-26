شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري: خفض الوزن يصلح للأطفال بداية من عمر 5 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور وليد عبدالفتاح، استشاري التغذية العلاجية، إن خفض الوزن أمر يصلح لكل الفئات العمرية، فمن الممكن خفض وزن الأطفال ابتداءً من سن 5 سنوات، معقبًا: «طالما هناك نظام فلا يوجد خوف من شيء».

وتابع «عبدالفتاح»، خلال حواره مع الإعلاميتين ليلى عز العرب وياسمين فهمي، ببرنامج «إحنا الستات»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الخميس، أن خفض الوزن يزيد من الثقة بالنفس بصورة كبيرة للغاية، مضيفًا أن الحديث على أن هناك بعضو المشروبات الدافئة تخفض الوزن أمر عير صحيح.

وأضاف: «لا يمكن اختزال علم السمنة في علبة زبادي بليمون أو شرب ليمون دافئ، يا جماعة مفيش الكلام ده، ممكن أقول الكلام ده لو عايز أضحك على الناس».