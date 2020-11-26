شكرا لقرائتكم خبر عن الفرق بين الحلم والرؤية.. ومن هم أشهر مفسري الأحلام؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

الفرق بين الحلم والرؤية وما هم اشهر مفسرين الأحلام؟

تنقسم العلوم في عالمنا المعاصر وفي كل زمان إلى قسمين، ويمكن ذكرهما على النحو التالي:

القسم الأول: العلوم المادية البحتة: وهي تلك العلوم التي تتخذ المادة محور البحث، مثل الفيزياء والكيمياء.

القسم الثاني: العلوم الروحية: وهي العلوم التي تتخذ الروح والبحث في ماهيتها محور للدراسة، ومن ضمن هذه العلوم علم الأرقام وتفسير الأحلام والماورائيات عموماً.

ويجدر بنا قبل البدء في توضيح حقيقة علم التفسير والتأويل أن نذكر الفارق بين الحلم والرؤية، والتفسير والتأويل.

وببساطة شديدة نجد أن الحلم في طبيعته من الشيطان، بينما الرؤية من الله عز وجل، ويستند الشيوخ في ذلك إلى حديث الرسول (صل الله وعليه وسلم) "الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان" والحلم في العادة يكون من هواجس النفس وسيطرة الوساوس على الإنسان في سكناته وحركاته، في حين أن الرؤية تنبع من الخواطر الإلهية والتجليات التي يهبها الله لمن اصطفاهم من الخلق، لذلك فإن تحديد الفارق هو الأساس قبل أن ننطلق للتفسير، والسبب في ذلك، أن السواد الأعظم من الناس يذهبون إلى اعتبار كل حلم رؤية، وهنا تكون المُفارقة واللغط الكبير.

ووفقاً للسُنة المُحمدية، من رأى ما يكره في منامه، فعليه بالتعوذ من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأى ثلاث مرات، وأن يتفل عن يساره ثلاثاً.

وبالمجيء للتفسير والتأويل، نجد التالي:

أن التأويل أعم وأشمل من التفسير، فلقد جاء ذكر التأويل في القرآن الكريم بعدة معانٍ، بينما التفسير، فقد جاء ذكره مرة واحدة في قول المولى عز وجل: "ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرًا"

ينجذب التفسير نحو الرواية، بينما التأويل نحو الدراية.

يُستعمل التفسير في الألفاظ، في حين يُستعمل التأويل في المعاني.

ويكون التأويل في الكُتب السماوية بشكل أكبر، أما التفسير، فيمكن أن نجده في الكُتب الإلهية وفي غيرها.

فالتفسير كأن نفسر الصراط بأنه الطريق أو الصيب بأنه المطر، أما التأويل فهو تفسير أيضاً لكنه في باطن اللفظ.

ويُطلق على التفسير مصطلح التعبير، أي تعبير الرؤى، وهذا العلم له قواعده وأحكامه فضلاً عن الاجتهادات الشخصية التي تخص كل عصر وزمان.

وإذا ما انطلقنا لنتعرف على أهم مفسري الرؤى في الإسلام، نجد في أعلى القائمة، الشيخ محمد بن سيرين، ذلك النابغة في مجال التفسير، فقد قيل عنه أن تفسيره يحمل في طياته تأييد إلهي لما ينطق به.

وفي هذه القائمة، نجد أيضاً ابن شاهين أحد رواة الحديث المشهورين بين صفوة الفقهاء، والشيخ الصوفي عبد الغني النابلسي، عالم الدين والأدب، والذي عُرف عنه كثرة الترحال، فقد سافر لفلسطين ومصر ولبنان وإسطنبول وطرابلس ودمشق التي وافته المنية فيها.

وعلى رأس الكُتب في التفسير والتأويل، نذكر:

منتخب الكلام في تفسير الأحلام / محمد ابن سيرين فتح الباري بشرح صحيح البخاري / ابن حجر العسقلاني البدر المنير في علم التعبير / الشهاب العابر تعبير الرؤيا / ابن قتيبة الدينوري

ونستطيع الآن أن نوضح بعض الدلالات الخاصة لبعض الرؤى التي تكثر رؤيتها في المنام والتي تتباين في تفسيرها من فقيه لآخر، وكل ذلك من خلال موقع مصري لتفسير الأحلام ومن هذه الرؤى:

رؤية الذهب في المنام

يرى النابلسي أن رؤية الذهب لا خير فيها، وهو تعبير عن الهموم والأحزان، وانتشار الصراعات بين الطوائف وكثرة النزاعات على المستوى النفسي والواقعي، ويعد الذهب أيضاً مؤشر على الأفراح والسرور وسعة العيش والزواج في القريب والفرج الكبير. والتباين هنا راجع للنفوس البشرية، فالرؤية خير لمن كان صالحاً، ومذمومة لمن كان فاسداً عاصياً مُقبلاً على الدنيا.

يذهب ابن سيرين إلى القول بأن رؤية الذهب غير محمودة ومكروهة في تأويلها، ويستند في ذلك إلى لون الذهب وهو اللون الأصفر الذي يرمز إلى المرض والحسد والتطاحن، وتشير رؤيته أيضاً إلى الحزن والضيق والخصومة والاختلاف الذي يؤدي إلى الخِلاف.

تفسير حلم سقوط الاسنان

اجمع فقهاء التفسير على اعتبار رؤية الأسنان رمز للعائلة والأقارب، والرباط الذي يجمع الناس، وائتلاف القلوب على الخير.

أما عن سقوط الأسنان، فهذه الرؤية تعد مؤشر على دنو الأجل أو المرض الشديد أو تعاقب المصائب الواحدة تلو الأخرى، وتقلب الموازين والأحوال، وإذا كان السن له دلالة ومغزى، فمثلاً الناب يرمز إلى رب البيت وسيده، فإن سقوط الناب، يكون دال على دنو أجل سيد البيت أو اشتداد المرض عليه.

ويرى النابلسي أن سقوط الأسنان يدل على العمر الطويل، ويعقب ذلك الموت، ويكون الموت بعد رؤية كافة أفراد العائلة يموتون أولاً ثم يأتي دور الشخص نفسه.

وخِتاماً نود أن نوضح أن علم تفسير الأحلام من العلوم المُقدسة والربانية والتي لا تقبل التلاعب بعقول الآخرين أو الضحك على الذقون، وذلك لأنه علم تشريفي، ولنا في النبي يوسف (عليه السلام) خير مثال، فهو من معبري الرؤى الذين اختصهم الله بهبة التأويل، ويكون ذلك بالمدد الإلهي والتجلي وصفاء الذهن والتأمل، والأهم من ذلك كله اليقين وحسن الإيمان، وأيضاً بالدراسة والاجتهاد لمن اختار طريق العلم الشرعي الروحي، وحينذاك يجد التجليات الإلهية تهبط عليه من كل صوب وحدب.