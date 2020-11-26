شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة تدريبية عن التعامل مع حالات السموم لأطباء دسوق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت المحاضرة التدريبية الخاصة، اليوم الخميس، بالتعامل مع حالات التسمم المختلفة لأطباء مستشفى كفرالشيخ العام، وأطباء مستشفى دسوق العام تحت إشراف وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتوره سوسن سلام.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة تحت إشراف الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية.

حيث قامت الدكتوره انتصار نظمي، مسؤول ملف السموم بإدارة الرعاية الحرجة، بتنظيم دورة تدريبية لرفع كفاءة الأطباء فى التعامل مع حالات التسمم المختلفة تحت شعار ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا.

وقالت وكيل الوزارة انه قد تم انشاء وحدة للتعامل مع حالات التسمم بمستشفى كفرالشيخ العام ويتم الآن تدريب فريق من أطباء مستشفى دسوق العام لانشاء وحدة مماثلة بمستشفى دسوق العام، ومنذ إنشاء وحدة المستشفى العام بدأ ازدياد معدل التعامل مع حالات التسمم داخل محافظة كفرالشيخ والحد من معدل تحويلها خارج المحافظة بعد ان كان يتم تحويلها الى مراكز السموم بالمدن المحيطة مثل طنطا أو المنصورة أوالاسكندرية.

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