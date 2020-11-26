شكرا لقرائتكم خبر عن «لا للتعصب الكروي.. مصر أولا».. مبادرة لنبذ التعصب والتحلي بالروح الرياضية بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر برعاية فضيلة الشيخ أحمد عبدالحميد، رئيس فرع المنظمة بأسوان، مبادرة توعويا بمركز شباب ساحة المدينة بأسوان تحت عنوان (لا للتعصب الكروي.. مصر أولا)، وذلك في ظل المباراة القادمة التي تجمع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يأتي اللقاء في إطار المبادرة التي أطلقتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر «لا للتعصب الكروي» لحث مشجعي كرة القدم المصرية على الاعتدال في تشجيع فرقهم، والتحلي بالروح الرياضية، ولفت انتباههم بأخطار التعصب الكروي، ومردوده السلبي على البلاد.

وأكد الشيخ مصطفى الدسوقي، عضو فرع المنظمة، على ضرورة نبذ التعصب الكروي بين الجماهير المصرية، واعلاء مبادىء المحبة والسلام والتنافس الرياضي الشريف، مشيراً أنه وإن كان لابد للتعصب أن نتعصب للدين والأخلاق، لأن الأخلاق قد أهملت وضاعت بين الناس واندثرت فنريد أن نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.

وأضاف: «نريد تعصبا للوطن الذي نعيش فيه كما يجب علينا أن نتحلى بمكارم الأخلاق التي جاء بها المصطفى صلى الله عليه وسلم».