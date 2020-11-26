شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة آثار الأمطار بالقنطرة شرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدينة القنطرة شرق اليوم لموجة من الأمطار أدت إلى تراكم المياة ببعض الشوارع.

وأصدر اللواء عمر إدريس توجيهاته إلى فرقة التدخل السريع والانقاذ بقيادة المهندس محمد على، نائب رئيس المركز والمدينة وبالتنسيق مع شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالتعامل مع الموقف وإزلة آثار الأمطار من الشوارع، وقد توقفت الأمطار والوضع مستقر.

كما أصدر رئيس المركز والمدينة توجهاته بإعلان حالة الطورئ على مدار ٢٤ ساعة بالمدينة والقرى إلى مرور هذه الموجة من الطقس السيء.

وأكد رئيس المدينة أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمقر ديوان عام مركز ومدينة القنطرة شرق يعمل 4 ساعة لتلقى بلاغات المواطنين حول أي استغاثات أو طوارى محتملة بسبب الامطار أو السيول خلال الساعات القادمة في ظل اعلان الارصاد الجوية احتمالات هبوط أمطار غزيرة.

وقال إنه هناك تنسيقا بين المدينة وغرفة عمليات المحافظة التي انشأها اللواء شريف بشارة محافظة الاسماعيلية لمتابعة الامطار وسحب أي مياه ناتجة عنها أولا بأول بأنحاء المحافظة بما فيها مدينة القنطرة شرق.