شكرا لقرائتكم خبر عن وفد عراقى يزور القاهرة الشهر المقبل لتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقى، أن وفدا عراقيا سيزور القاهرة الشهر المقبل للمباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين مصر والعراق.

وقال رئيس المجلس التنسيقي العراقي – الأردني – المصري، وزير التخطيط العراقى خالد بتال، إن الجانب العراقي حريص على المباشرة بتفعيل مذكرات التفاهم التي وقعت بين الجانبين العراقي والمصري، وضرورة وضع الخطط الكفيلة للمباشرة بديمومة المشاريع المتوقفة التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، والتي تخص قطاعات السكن والطرق والجسور والبنى التحتية، مطالباً اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس بان تأخذ دورها في إعداد التوصيات الخاصة بتفعيل مذكرات التفاهم.

وأكد المنسق الوطني للمجلس، الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى، حميد نعيم الغزي:" أن رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، يشدد على ضرورة المضي بتفعيل ما تم إنجازه من توقيع مذكرات التفاهم على أرض الواقع في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، فضلاً عن القطاعات الخدمية، مع وضع توقيتات زمنية محددة للشروع بعملية التنفيذ".

وأقر المجلس، التوصيات التي خرج بها المجتمعون، ومناقشة مذكرات التفاهم الجديدة التي سوف توقع مع الجانب المصري أثناء الزيارة المرتقبة.