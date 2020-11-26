شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة والدى رضيع طوخ المتوفى جوعا للجنح وتعديل وصف القضية لـ"قتل خطأ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت نيابة طوخ بإشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات شمال بنها، إحالة والدى الطفل "أنس" المعروف إعلاميا "بضحية الموت جوعا" بقرية عزبة كفر الفقهاء إلى محكمة الجنح، وتعديل وصف الجريمة من القتل العمد غير المقترن بسبق الإصرار والترصد إلى جنحة قتل خطأ، ومن المقرر تحديد جلسة لمحاكمتهما.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة طوخ الجزئية قد أمر مطلع الشهر الجارى بتجديد حبس "عاطف جودة " و"شيماء عنتر "، والدا الطفل أنس ضحية الموت جوعا بعد تركه 9 أيام وحيدا بمنزلهما بقرية عزبة كفر الفقهاء مركز طوخ 15 يوما مرتين متتاليتين بعد عرضهما على المحكمة.

وكانت نيابة طوخ قد وجهت للوالدين المتهمين 4 اتهامات الأولى: القتل العمد بدون سبق الإصرار والترصد، والثانى التسبب خطأ فى موت شخص نتيجة إهمال ورعونة وعدم احترام، والثالث تعريض طفل للخطر، والرابع تعريض طفل للخطر لم يبلغ 7 سنوات بتركة بمكان خال من الآدميين.

وتلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد تامر موسى، مأمور مركز طوخ، يفيد وروود بلاغ من "عاطف جوده "، عامل، باكتشافه وفاة ابنه الطفل "أنس"، 4 أشهر، داخل مسكنه، متهما زوجته "شيماء عنتر " 24 عاما، بترك صغيرهما وحيدا حتى توفى.

وخلال التحقيقات، أفاد والد الطفل بوجود خلافات مستمرة مع زوجته، ومبيته في محل عمله لعدة أيام متواصلة إثر تلك الخلافات، وأنه لدى عودته إلى مسكنه اكتشف وفاة الرضيع.

وتم إخطار اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائى، وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية إلى موقع الحادث، وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أنه فى تاريخ 17 من أكتوبر الشهر الماضى، وقع خلاف بين الزوج المبلغ وزوجته، خرجت على إثره من منزلهما، مصطحبة ابنها الثاني الطفل "مروان"، بحجة إحضار بعض المشتريات، إلا أنها توجهت لمنزل أسرتها بذات الناحية دون علم الزوج.

وأضافت تحريات المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز طوخ، أنه مع تأخر الزوجة في العودة إلى منزلها، توجه زوجها إلى عمله، تاركا الرضيع داخل الشقة وحيدا، بينما لم يغلق باب المسكن، اعتقادا منه بعودة زوجته عقب انتهائها من شراء متطلباتها، وهو ما لم يحدث، واكتشف الأب وفاة طفلهما بعد أيام قضاها فى عمله.

وبسؤال والدة الطفل المتوفى، أيدت مضمون ما جاء بالفحص، وعللت عدم عودتها للاطمئنان على رضيعها، بأنها كانت تعتقد أن والد الطفل يرافقه ويرعاه.