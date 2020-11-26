شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البيئة: 70% من الأمراض المنتقلة من الحيوان للإنسان سببها الخلل البيئى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن "70% من الأمراض التى تنتقل من الحيوان للإنسان سببها الخلل البيئى، حيث قد يتسبب انقراض بعض أنواع الحيوانات إلى انتشار الأمراض وحدوث خلل، وفى فترة العزل المنزلى، كان كل شىء متوقف تماما، ما عدا الطبيعة، كانت تعمل بحيوية كبيرة، وهنا تأتى أهمية التنوع البيولوجى، والآن نحن بصدد محاولات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فى ملف التنوع البيولوجى".

وأكدت وزيرة البيئة، خلال لقائها مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc، أن تلوث الهواء فى مصر يختلف من مكان لآخر، مشيرة إلى أن الطبيعة الديموغرافية فى القاهرة الكبرى وانتشار المصانع يؤدى لتركيزات لملوثات الهواء فى الجو، وفى الفترات الأخيرة تم البدء فى عمل سيطرة على تلوث الهواء، مثل تقليل معدلات عوادم السيارات فى مصر، ونشر التوعية بين المواطنين، والقيام بعمليات رصد عبر الأقمار الصناعية، وكل ذلك يقلل بشكل كبير من تلوث الهواء.

وأضافت: "يتم التنسيق مع جميع الوزارات للعمل فى هذا الملف مثل شرطة المسطحات المائية وغيرها، ونتائج ذلك ظهرت جلية الآن، ومصر أخذت على عاتقها مسؤولية كبيرة عام 2018م، عندما تم افتتاح مؤتمر دولى عن البيئة فى مصر، ومصر تولت رسم خارطة الطريق للعالم، لما بعد عام 2020م، ما بين دول نامية وأخرى متقدمة".