شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تواصل نشر معدات شفط المياه استعدادا للأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت أجهزة محافظة القاهرة سيارات ومعدات شفط المياه بعدد من المناطق المتوقع سقوط أمطار بها وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، ووفقا لخرائط الطقس، وأماكن تجمع الأمطار بالأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى، والمحاور المرورية الهامة، مع استمرار رفع درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ، والحرص على عدم توقف حركة المرور.

وفى السياق أجرى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة صباح اليوم جولة ميدانية بشوارع القاهرة، للاطمئنان على انتشار سيارات شفط المياه على جميع المحاور والمناطق بالعاصمة، وللتأكد من الانتهاء من عمليات شفط مياه الأمطار وتسيير الحركة المرورية وتسهيل حركة المواطنين بالشوارع الرئيسية والكبارى والأنفاق .

وأكد محافظ القاهرة أن جميع رؤساء الأحياء ومسئولى شركتى المياه والصرف الصحى وهيئة النظافة متواجدون بالشارع تحسبًا لسقوط أمطار اليوم، مشيراً إلى انتشار الشفاطات والبدالات بمطالع ومنازل الكباري فى كافة أحياء العاصمة للتعامل الفورى مع تراكمات المياه.

وشدد محافظ القاهرة على كافة المسئولين التنفيذيين بالمحافظة بالتعامل السريع مع الشكاوى التى ترد من المواطنين بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور.

وتشهد القاهرة سيولة مرورية ملحوظة منذ الصباح بعد رفع تراكمات المياه.