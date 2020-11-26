شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تصدر 395 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي،عن إجمالي ما تم إصداره من تراخيص تشغيل لأنشطة الثروة الحيوانية على مدار الأسبوع الماضي، بلغت حوالي 395 ترخيصا، ما بين تجديد وأول مرة لكافة انشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن ذلك يأتي في ضوء توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتيسير على المربين، في سبيل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة في مصر، لافتا الى أن تلك التراخيص تم اصدارها بعد التأكد من الالتزام بكافة ضوابط وإشتراطات الأمن والأمان الحيوى داخل وحول تلك الأنشطة، من خلال محاضر معاينة مشتركة مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأضاف "سليمان"، أنه تم خلال ذات الفترة ايضا الموافقة على تسجيل 101 تسجيله لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها منهم80 محلية و21 مستورده، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية، لافتا الى انه تم ايضا إصدار 3 موافقات فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة طبقاً لمعايير واشتراطات البعد الوقائى والأمان الحيوى فى الظهير الصحراوى، كذلك تم الموافقة على تصدير عدد 10 آلاف بيضة تفريخ الى سلطنة عمان من خلال اعتماد مصر من الدول التى تعتمد المنشات الداجنة المعزولة طبقاً لضوابط المنظمة العالمية للصحة الحيوانية OIE.

وأكد رئيس الثروة السمكية، أنه تم أيضا تنظيم 8 ندوات توعوية وإرشادية فى محافظات: بورسعيد، القليوبية، المنوفية، الفيوم، الشرقية، أسوان، البحيرة، والاسكندرية لدراسة ومناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات القومية والفرص التمويلية المتاحة التى توفرها الدولة ووزارة الزراعة للتنمية المستدامة لثرواتنا الحيوانية والداجنة، والتي تشمل: المشروع القومى للبتلو - المشروع القومى لمراكز تجميع الألبان - توفير الدعم اللوجيستى والفنى والمالى لمزارع الدواجن وتحويلها من نظام التربية المفتوح إلى النظام المغلق.

وأوضح أنه تم خلال الأسبوع الماضي، الإشراف على إعدام كمية 4500 لتر إضافات اعلاف غير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على اساسها وذلك من خلال لجان ممثلة كافة الجهات المختصة،كما تم تقنين الإجراءات ومداهمة أحد مصانع الاعلاف والتى تعمل بدون ترخيص فى محافظة الدقهلية والتحفظ على كافة الخامات والأعلاف المضبوطة فى المخازن، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية حيال المخالفات، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات والمركز الاقليمى للأغذية والأعلاف ومديرية الزراعة.