شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «أسلسكا مصر»: برنامج تدريب لكوادر الموظفين بالقطاع الحكومي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت الدكتورة نادية العارف، رئيس جامعة اسلسكا مصر، أن مؤسسي الجامعة أدركوا من البداية أن ما يعيب منظماتنا الحكومية هو ضعف الأداء الإدارى في حين إننا نمتلك الكوادر البشرية، لذلك قررت الجامعة تقديم برنامج تدريب كوادر الموظفين بالقطاع الحكومى من خلال منح تعليمية تهدف إلى تأهيل ١٥٠٠ كادر وظيفى على ١٠ دفعات.

وأضافت العارف، خلال مائدة مستديرة، بحضور مديحة عاشور، المسؤول الإعلامي للجامعة، أن روشتة نجاح اسلسكا هي ثقافة الرؤية، قائلة:«الخريجين من الكليات كثيرون، لكن العبرة ليست بالعدد وإنما من خلال رؤية ثلاثية أول أضلاعها تأهيل الكوادر، وثانيها تنمية المهارات، وأخيرا تحقيق التعاون بين الجامعة والقطاعين الحكومي والخاص».

وأوضحت العارف، أن الجامعة بدأت في تقديم برنامج البكالوريوس منذ العام الماضى بنظام الـ ٣ سنوات، ومنها تخصصات جديدة تقدمها الجامعة في مرحلة البكالوريوس منها تخصص الإدارة الرياضية بالتعاون مع الدورى الأسبانى«لاليجا» بهدف تنمية الكوادر في الإدارة الرياضية، إلى جانب تخصص إدارة الماركات العالمية «البراند» الذي يعتمد على أفكار مرتبطة بريادة الأعمال والقدرة على الابتكار والمنافسة، بالإضافة إلى تخصصات التسويق والتمويل.