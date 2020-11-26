شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب مدارس قنا يتبرعون لصالح مستشفى شفاء الأورمان في الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من مديري إدارة قفط التعلمية بمحافظة قنا، مقر مستشفى شفاء الأورمان التخصصي لعلاج الأطفال بالمجان بمدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، وذلك للمساهمة في دعم الأطفال الين يتلقون العلاج بالمجان داخل المستشفى الجديدة التي تخدم أطفال الصعيد.

وقدّم وفد من مديري إدارة قفط التعلمية بمحافظة قنا، خلال زيارتهم للمستشفى الجديدة تبرعًا ماديًا من طلاب المدارس لدعم زملائهم من الأطفال مرضي السرطان الذين يتلقون العلاج بالمستشفي وتم تنظيم جولة لهم داخل الأقسام المختلفة لعلاج الأطفال من علاج كيماوى وإشعاعى وغرف إقامة داخليه وخلافه، وأثنوا على مستوى التجهيزات العالمية داخل أروقة وأقسام مستشفى الأطفال.

ويقول محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إنه تم البدء خلال الفترة الماضية في خدمة أطفال الصعيد وتقديم بروتوكولات العلاج اللازمة لهم داخل مقر مستشفى شفاء الأورمان التخصصى لعلاج الأطفال بالمجان، والتى تتبع مستشفى شفاء الأورمان بمدينة طيبة الجديدة، وتهدف لتكون صرح طبى عالمى جديد بأرض الصعيد ومواصلة مسيرة النجاح لمستشفى الكبار بخدمة الآلاف من الأطفال وتوفير السفر عليهم للعلاج بالوجه البحرى.