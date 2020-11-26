شكرا لقرائتكم خبر عن قبل افتتاحه من وزير العدل.. محافظ كفر الشيخ يتفقد الشهر العقاري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، موقع الشهر العقاري الجديد بحي سخا بمدينة كفر الشيخ، الذي سيتم افتتاحه خلال الأيام المقبلة، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه هناك موقعين جديدين للشهر العقاري سيتم افتتاحهما، لأنهاء معاناة أهالي المحافظة طوال السنوات الماضية، الأول بعمارة الشرق، والموقع الثاني بحي سخا على طريق كفر الشيخ سخا بجوار مركز المعلومات التابعة لوزارة الداخلية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، ما يميز الموقعين الجديدين أن أداء الخدمة الكترونيا، ويتعامل المواطن مع موظف واحد من خلال خدمة الشباك الواحد، ولن تستغرق المعاملة أكثر من 3 دقائق، ويضم المركز صالة للمواطنين، وصالتين لتعامل المواطن مع موظف الشباك، وحجرات الموظفين على مساحة 500 متر، وبمجرد دخول المواطن يتم تسجيل رقمه الرقم القومي على جهاز الحاسب الآلي، ويحصل على رقم ليتوجه للشباك المحدد له من خلال النداء الآلي لينهي معاملته خلال الـ 3 دقائق.

الشهر العقاري

محافظ كفرالشيخ