شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تطلق قافلة بيطرية مجانية لعلاج الثروة الحيوانية بقرية شطورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، فعاليات القافلة البيطرية المجانية بقرية «شطورة» بمركز طهطا، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، ومركز بحوث صحة الحيوان.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج- في بيان صحفى- أن الجامعة تحرص على تنفيذ عدد من القوافل الأسبوعية المجانية لقري ومراكز المحافظة، لخدمة المجتمع الخارجي وتقديم الخدمة العلاجية المجانية من كشف وفحص وعلاج لجميع الحالات، مؤكداً ان هذه القوافل تمثل أحد أهم وسائل التحصين والتوعية للمربين، خاصة في المناطق الأكثر إحتياجاً لإنماء وحماية الثروة الحيوانية والداجنة بهذه القرى.

وأوضح عزيز، بأنه تم من خلال القافلة فحص وعلاج 564 حالة من أبقار وجاموس وأغنام وماعز ودواب، مضيفاً أن الحالات المرضية شملت حالات طب الحيوان من أمراض باطنة وأمراض معدية، وتشخيص حمل وحالات جراحة، حيث تم إجراء بعض العمليات للحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، فضلا عن تشخيص وعلاج أكثر من ١٠٠ حالة من الطيور بمختلف أنواعها.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه شارك بالقافلة 25 طالبا وطالبة من الفرق النهائية، حيث تم تدريب الطلاب عملياً بالتعاون مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية، على كيفية التعامل مع الحالات المرضية، وعلاج الطفيليات الخارجية بالرش، والطفيليات الداخلية بتجريع مضادات الطفيليات، وعلاج حالات العقم، واجراء عمليات الجس، والعمليات الجراحية، والكشف على الطيور وعلاجها بصرف العلاج اللازم مجاناً، إلى جانب التوعية بأخذ الاحتياطات اللازمة نحو التعامل مع الحيوانات المريضة بأمراض تنتقل بين الإنسان والحيوانات،وطرق الحفاظ عليها، وتنمية الثروة الحيوانية.