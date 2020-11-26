شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يقرر تخفيض شرائح التصالحات لأبناء مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أن تكون قيمة شريحة السكنى للأهالى في القرى والتوابع والنجوع فقط خمسون جنيهاً.

كما قرر تخفيض شريحة المتر المسطح للتصالح للاستخدام السكنى للمرة الثانية في نطاق محافظة مطروح حتى نسبة 20% طبقاً للآتى:

بالنسبة لمدينة مرسى مطروح

الشريحة (أ): تخفيض السكنى فقط بنسبة 10% ( عشره في المائ

الشريحة (ب ): تخفيض السكنى فقط بنسبة 15% ( خمسة عشر في المائة ). الشريحة (ج ): تخفيض السكنى فقط بنسبة 20% ( عشرون في المائة ).

وبالنسبة مدن الحمام والعلمين وسيوة

تخفيض الشرائح أ، ب، ج للإستعمال السكنى فقط بنسبة 20% ( عشرون في المائة ) .

ومدن الضبعة والنجيلة وبرانى والسلوم سيكون قيمة التخفيض السكنى شريحة أ، ب فقط بنسبة 20% ( عشرون في المائة ) .

أما بالنسبة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان في مناطق الإستخدام المتعدد (السياحى- السكنى السياحى ) للأعضاء فقط وللترخيص السكنى فقط يتم التخفيض بنسبة 25% لتصبح قيمة المتر المسطح (600) جنيه .

أما بخصوص إستفسارات المواطنين عن الشريحة (أ) في مدينة مرسى مطروح تم التوجيه لمجلس مدينة مرسى مطروح بأنها تنطبق على شارع علم الروم فقط من شكرى القوتلى إلى شارع الميناء وليس على المربع السكنى .

يأتى ذلك في إطار حرص محافظ مطروح على مراعاة البعد الإجتماعى والإقتصادى لأهالى المحافظة وتأكيداً على توجيهات القيادة السياسية بالتخفيف على كاهل المواطنين وحثهم على التصالح في مخالفات البناء ودعماً للاستقرار في ربوع المحافظة.