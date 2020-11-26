شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل عملية رفع القمامة والمخلفات من شوارع الحسنة بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت عملية رفع القمامة والمخلفات من شوارع مدينة الحسنة بوسط سيناء، وذلك بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وأكد أسامه أحمد محمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، على استمرار حملات النظافة بمختلف أنحاء المدينة لإزالة المخلفات الصلبة والقمامة المتراكمة والنفايات المتناثرة من الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة عن طريق معدات مجلس المدينة.

أضاف عفش، أنه تم رفع وإزالة أكثر من (٤) أطنان من المخلفات والقمامة المتراكمة من الشوارع والميادين الرئيسية، حفاظاً على المظهر العام والشكل الحضاري للمدينة وحرصا على صحة وسلامة الجميع.

لفت إلى أن إدارة البيئة بالمجلس تهيب بالمواطنين ضرورة إلقاء القمامه في الأماكن المخصصة لها وذلك حفاظاً على المدينة خالية من أي مخلفات أو قمامة.