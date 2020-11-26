شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ مطروح يتابع عمليات شفط مياه الأمطار بمرسى مطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود إزالة وسحب مياه الامطار مع ما تشهده مطروح من عدم الاستقرار في الاحوال الجوية وسقوط امطار غزيرة على عدة مناطق.

حيث واصل مركز ومدينة مرسي مطروح برئاسة رضا جاب الله رئيس المدينة، على مدار الليلة الماضية جهود سحب مياه الأمطار داخل المدينة بالشوارع الرئيسية والجانبية وعلى الطريق الدولى الساحلى بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح.