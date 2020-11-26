شكرا لقرائتكم خبر عن تسليم الدفعة الثامنة من المساكن المخصصة للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
انتهت لجنة الإسكان بمجلس مدينة رفح من تسليم الدفعة الثامنة من المساكن المخصصة للمنقولين من رفح والشيخ زويد بمدينة العريش، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات أسامة الغندور السكرتير العام للمحافظة، وبإشراف مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح وماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ومحمد رضوان وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة .
وأشار مصطفى محمد مصطفى رئيس مركز ومدينة رفح أنه تم الانتهاء من تسليم الدفعة الثامنة من الوحدات السكنية لأصحابها الفائزين بقرعة الإسكان الاجتماعي للمنقولين من مركزي رفح والشيخ زويد بعمارات السبيل بالعريش، موضحا أنه تم تسليم الوحدات السكنية بالعمارات أرقام ٣٧ و٤٤ و٤٥ و٤٦ و٤٧، وما تبقي من العمارات أرقام ١٢ و٣١ و٣٢ و٣٣ و٣٤ و٣٥، لأصحابها
وأضاف أنه سيتم تسليم عدد ٥ عمارات يوم الأثنين القادم نهاية نوفمبر الجارى..مناشدا المواطنين بضرورة التواجد لاستلام الوحدة السكنية الخاصة بهم .
ومن جانبه أعلن المهندس محمد رضوان وكيل وزارة الإسكان، أنه سيتم تسليم العمارات السكنية بالسبيل تباعاً فور انتهاء إجراءات التعاقد من قبل مجلس مدينة العريش.. مؤكدا بأنه يتم تسليم المواطن عداد الكهرباء بالكارت والمفتاح، وأنه في حالة وجود أي شكوى يتم حلها فورأ .
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