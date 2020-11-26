جامعة المنوفية تشارك في اللقاء الرياضي لطلاب الجامعات المصرية من ذوي الهمم

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشارك جامعة المنوفية في فاعليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الهمم لطلبة وطالبات الجامعات المصرية (بارالمبيات الجامعات المصرية) تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ودكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بمشاركة 20 جامعة على مستوى الجمهورية تحت شعار «الإعاقة منحه لا محنه» خلال الفترة من 25 إلى 29 نوفمبر الحالي بالمدينة الشبابية في أبوقير بمحافظة الإسكندرية.
وتشارك جامعة المنوفية في ألعاب كرة القدم وتنس طاولة جلوس وكرة طائرة جلوس وغيرهم من الألعاب، تحت اشراف دكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الشباب وكابتن ياسر جمال مدير النشاط الرياضي وكابتن محمود حافظ مسؤول المنتخبات بالجامعة.
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