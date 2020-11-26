شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة حول وفاة المدرس المصرى بالسعودية أثناء أداء واجبه.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل حنفى نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أنه توفى منذ ساعات الشاب المصرى محمد شعبان حسان ابن محافظة دمياط، والذى يعمل مدرس حاسب آلي بالمملكة العربية السعودية بمدينة الدمام شرق المملكة، أثناء أداء واجبه وشرحه لطلابه عبر منصة "مدرستى" الإلكترونية.

وأفاد حنفى أن حسان يبلغ من العمر 34 سنة، وهو وحيد والديه، وكان يمتاز بسمعة طيبة بين زملاؤه، وكان على خلق عالي هادئ الطباع متواضع مع طلابه.

وأوضح نائب رئيس الإتحاد، أن تفاصيل وفاة محمد حسان أنه أثناء شرحه للطلاب بدء يصدر أصوات غير مفهومة وأغمى عليه وسقط ليتم نقله على الفور إلى المستشفى، حيث تم عمل الإسعافات الضرورية له ولكن دون جدوى ليفارق الحياة.

من جانبه، قدم مدير عام التعليم في المنطقة الشرقية بالسعودية الدكتور ناصر الشلعان خالص العزاء والمواسة عبر منصة "صبرة" الإلكترونية لعائلة المدرس محمد حسان فى مصر وكذا إدارة المدرسة ومعلميها، داعياً الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.



هذا وقد تقدم الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالسعودية بخالص التعازى لأهل شهيد الغربة محمد حسان ولأبناء الجالية المصرية بالسعودية ولأسرة التربية والتعليم بالمملكة، داعياً الله عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد بارحمة والمغفرة ،

وأختتم حنفى أنه جارى إنهاء الإجراءات الخاصة بنقل جثمان محمد حسان شهيد الغربة إلى جمهورية مصر العربية بناء على طلب أهله بمصر.